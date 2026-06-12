凪良ゆうさんの最新作『多類婚姻譚』は、「結婚」という「他人同士がともに生きると決めること」を柱として、現代の日本社会にある不条理を浮かび上がらせる連作短編集だ。ジェンダーや結婚制度の枠内だけにとどまらず、地方出身者が直面する「都会との格差」、そして現代社会における「階級の固定化」という現実もつきつける。英字新聞「The Japan Times」で政治、経済担当の記者を経て報道部長、編集局長となり、同社で女性初の