6月12日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に、お笑いコンビ・なすなかにしがゲスト出演する。いとこ同士で結成されたコンビならではの関係性や家族とのエピソード、さらに那須晃行が2023年12月に発症した脳梗塞をめぐる秘話などが明かされる。【写真】支え続けた相方と妻への思い語るなすなかにしは、2001年に中西茂樹と那須晃行で結成。番組では、現在も正月の親族新年会でビンゴ大会の司会を務めるという仲の