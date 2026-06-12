将棋の第85期順位戦A級が6月11日に開幕。東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われた1回戦で、永瀬拓矢九段（33）が近藤誠也八段（29）を破り白星スタートを切った。次戦の2回戦では、A級初参戦の伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と対戦する。【映像】永瀬九段が白星発進を決めた瞬間第83期名人挑戦者の永瀬九段が、2期ぶりの挑戦権獲得へ向けて好発進を遂げた。近藤八段との一戦は、相居飛車の出だしから互いの構想力がぶつかりあう