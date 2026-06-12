オリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」の#1、きょう12日からDMM TVにて独占配信を開始。今や地上波バラエティーで見ない日はないオードリー若林正恭と井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組が始動。オリコンニュースでは、収録レポートを交えながら各話について伝えていく。今回は#2を届ける。【独占カット