11日、コンゴ（旧ザイール）東部イトゥリ州でエボラ出血熱患者の血液検査の準備をする医療従事者（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ連合（AU）の疾病対策センター（CDC）は11日、コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱を巡り、感染者の多くを15〜44歳が占めていると発表した。経済活動を担う比較的若い年齢層で、米メディアによると、一帯では金などの鉱物資源の採掘が盛んなことから、鉱山労働者らの移動を通じて感