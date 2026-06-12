イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業スペースXの新規の株式公開に対し、個人投資家からあわせて16兆円あまりの申し込みが入っていると、現地メディアが報じました。ブルームバーグ通信は、スペースXが12日にナスダック市場に上場するのを前に、個人の投資家から1000億ドル＝およそ16兆円の購入申し込みが入っていると、関係者の話として報じました。スペースXが11日に発表した公開価格は、1株あたり135ドル＝およそ2