【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）【実際の映像】宇佐美も称賛！絶妙クロス→ドンピシャヘッドU-19日本代表のFW浅田大翔（横浜F・マリノス）が頭で先制点を奪い、これが決勝点に。キャプテンが挙げた今大会3点目となる一撃にファンも歓喜の声を寄せた。U-19日本代表は6月6日、モーリスレベロトーナメント（フランスで毎年開催