日本サッカー協会は１２日、サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのため離脱すると発表した。追加招集選手はＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝。遠藤は自身のＳＮＳを更新し、今活動をもっての代表引退を表明した。２月に左足首を負傷して以降、主将の動向が注目されてきたが、本人、チームにとっても無念の結末となった。◆時系列まとめ２月１１日所属クラブの試合中