俳優の鈴鹿央士主演、成宮寛貴、森七菜共演の映画『藁にもすがる獣たち』が、韓国で開催される「第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭（BIFAN）」のシグネチャー部門に正式出品＆ワールドプレミア上映されることが決定。あわせて、7人の追加キャストも発表された。【画像】鈴鹿央士、成宮寛貴、森七菜の場面写真本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を、『死ぬほど愛して』や『名無し』などで知