アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、今週末にも署名できるという見通しを示しました。アメリカトランプ大統領「我々はイランとの戦闘について、素晴らしい合意に達したばかりだ。あとは文書の最終調整をするだけで、数日で完了するはずだ。ヨーロッパで署名式も行われるだろう」トランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、今週末にも署名できるという見通し