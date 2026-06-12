「ヨン様」のプライベートの様子が、シンガポールで目撃され、現地メディアに報じられた。ドラマ「冬のソナタ」主演ペ・ヨンジュン（53）が、家族同伴で同国を訪れた様子を、中国語新聞では同国最大の聯合早報が8日、報じた。韓国メディアのMKスポーツは、現地での報道をリポートした。「白髪交じりの長髪で、2人の子供を気にかける父親」の見出しで「『冬のソナタ』でアジアを席巻した俳優ペ・ヨンジュンが、白髪交じりの長髪で2