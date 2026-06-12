公的年金は複雑な制度であり、要件を満たすことで上乗せで支給できるものもあります。しかし、受給要件を満たしていても気づかずに受け取っていないケースが少なくありません。不動産会社を定年退職したタダシさん（仮名・68歳）もその一人です。ねんきん定期便に記載された年金額に満足していたタダシさんですが、自治体の年金セミナーをきっかけに、自身が受け取れるはずの年金を見落としていた可能性があることを知ります。見落