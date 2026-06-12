スーパーで廃棄される予定だったドジョウたち。乾いて動かなくなったその姿を見れば、多くの人が「もう助からない」と思うかもしれません。しかし、水に戻した瞬間に奇跡のような変化が起きました。【動画】廃棄予定だったドジョウを水に入れると…まさかの反応Instagramに投稿された動画が、「生命力に感動した」「生き物のすごさを改めて感じた」と話題になっています。「生き返れ！」水に入れた瞬間、まさかの反応動画を投稿し