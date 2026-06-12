「11年経つと貫禄が違います」【写真】11年後… “ポテポテフォルム”の健康優良児にそんなコメントが添えられた愛猫のビフォーアフター姿が、Xで人気を集めています。写っているのは、「Deco（デコ）」くん（11歳・男の子）。1枚目は、子猫時代、生後3カ月でお迎えしたころの姿。きょとんとした表情に、丸みを帯びたおててがとてもキュートです。2枚目は、成長した現在の姿。ふっくらとたくましくなったことがわかりますが、その