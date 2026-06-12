2026年6月12日のNHK『あさイチ』プレミアムトークに木村多江さんが登場。ロックな素顔や子育て、美容＆健康法について語ります。木村さんが役柄について語った『婦人公論』2023年7月号の記事を再配信します。*****『婦人公論』2023年7月号の表紙は、女優の木村多江さん。40代はプレゼンする期間にすると決め、イメージを壊せる役や、新しい学びを得られる役にあえて挑戦してきたという木村さん。最近、以前からやってみたかったあ