一番安いガソリンターボモデルの装備内容とはトヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーの追加や内装加飾の見直しなどが行われ、商品力の向上が図られています。では、改良型ヴェルファイアのなかで最も手頃な価格のグレードは、どのような仕様なのでしょうか。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタの新たな「“3列7人乗り”ミニバン」です！