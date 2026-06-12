欧州メーカーとのコラボでも知られる電動モビリティブランドMSソリューションズは、オーストラリア発の電動モビリティブランド「Vmoto（ヴイモト）」の日本正規輸入元として、新型の原付一種 電動スクーター「Vmoto CU（ブイモト シーユー）」を日本市場へ正式に導入することを発表しました。2026年6月10日より予約が開始されており、発売は2026年6月下旬が予定されています。【画像】クリーンでモダンなコンパクトボディ！ Vm