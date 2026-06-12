9月25日に全国公開される鈴鹿央士主演映画『藁にもすがる獣たち』の追加キャストとして、MEGUMI、前田旺志郎、二ノ宮隆太郎、青木マッチョ、岩松了、小手伸也、風吹ジュンの出演が発表された。 参考：成宮寛貴＆森七菜、鈴鹿央士主演『藁にもすがる獣たち』出演へ特報映像＆ポスターも 本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介による同名小説を映画化するサスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して