2026年6月9日、大空町でクマのフンが発見されました。クマのフンが見つかったのは大空町東藻琴の町道付近です。6月9日午前10時ごろ、付近の農家が路肩で草刈り作業をしていたところ、60センチほどのクマのフンを発見したということです。また警察によると、フンが発見された場所の近くには約2メートルの範囲で草が倒れていたということです。大空町東藻琴では5月に2回クマの目撃がありました。警察は付近の住民に注意を呼び