＜ダウ選手権初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞「遠慮しない」。3年連続でタッグを組んだ勝みなみと渋野日向子は、そんな思いを胸に今年も大会を迎えていた。だが、試合が始まれば「ごめんね」、「大丈夫！」と、お互いを気遣ういつも通りのラウンドになっていた。【連続写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに初日と3日目は、1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われ、奇数ホ