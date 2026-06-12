＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞前週は米カリフォルニア州で開催された海外メジャー「全米女子オープン」にメルセデス・ランキング(MR)上位者がごっそり出場。寂しさが否めなかったフィールドに、華やかさとにぎやかさが戻ってきた。今週は日本ツアーから渡米した日本選手11人のうち、MR1位の佐久間朱莉、MR3位の菅楓華ら、MR2位の河本結を除く10人が出場。初日は