エアーバンド「ゴールデンボンバー」の喜矢武豊が、きょう12日公開の任侠作品『日本統一』シリーズスピンオフ映画『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』の主演を務める。本作は『日本統一』シリーズを通して活躍する主要メンバー“山崎一門”にフォーカスした作品。100作近く続く人気シリーズの劇場版に“主演”することになった喜矢武が、オファーの裏話と、本シリーズにおける“野望”をじっくり語った。【写真】圧巻の強面が勢ぞ