タレントの三上悠亜（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。チア人気No.1表彰式でピンクドレス姿を披露した。「バスケの表彰式で台湾に行ってきましたチアの人気投票1位をいただいてこのような素敵な表彰式にお呼ばれできてとても光栄です」と、今月に発表された台湾のチア人気投票で1位となり、同国プロバスケットボールリーグの年間アワードに招待されたことを報告。ピンクのドレス姿で表彰式に臨んだショットを