俳優の沢尻エリカ（40）が、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」の2026年サマーコレクションのビジュアルモデルとして登場し、その美貌とスタイルに反響が集まっている。【動画】“自由に楽しめた” 沢尻エリカ メイキング＆インタビュー映像ブランド公式インスタグラムでは、美脚が際立つスタイリングをはじめ、清楚なワンピース姿やデニムを着こなしたカットなどを公開。抜群のスタイルと存在感でブラ