◇W杯北中米大会1次リーグA組南アフリカ0―2メキシコ（2026年6月11日メキシコ市）過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）ついに開幕。注目の開幕戦は両チーム合わせ3人の退場者を出す“波乱の展開”のなか、南アフリカ（FIFAランク60位）が地元メキシコ（同14位）に0―2で敗戦。10年南アフリカ大会開幕戦以来の再戦を落とし、黒星発進となった。南アフリカを率いる