毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』は、第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタートする。『名探偵プリキュア!』のキービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレールは、誰がキュアエクレールか隠されてきたが、7月19日放送の第25話で正体が明らかになる。6月21日放送の第21話〜7月12日放送の第24話