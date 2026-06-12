【モデルプレス＝2026/06/12】テレビ東京では6月13日深夜1時25分より、5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が出演するバラエティー番組「キテレツキテル！？」を2週連続で放送する。【写真】STARTO人気ジュニア、初地上波特番での無邪気な笑顔◆KEY TO LIT、初の地上波特別番組「キテレツキテル！？」岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的