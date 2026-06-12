フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権4連覇の島田麻央選手（17）が2026年6月7日、自身のインスタグラムを更新。大人っぽいレザージャケットコーデを披露した。「いつかマイケルの楽曲で」島田選手は、「#映画Michaelマイケル」「ジャパンプレミア レッドカーペットパーティーに参加させていただきました」といい、黒いレザージャケットとミニスカートを合わせたコーデでレッドカーペットを歩く姿や笑顔ショットなどを投稿し