コースデビューを果たしたゴルフ初心者の方へ。 打ちっぱなしの練習場とは違い、実際のゴルフ場では「待つ時間」が非常に多くなります。 今回はその中から、第9話「待たされるとき」のエピソードを取り上げ、「前の組が詰まっていてなかなか打てない…」そんな時にイライラせずにプレーを楽しむための、ゴルフの心得をご紹介します。 コースに出る前に知っておきたい事実 ゴルフは「待つ時