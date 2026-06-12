クラブヘッドが動いた方向に球は飛び出す！ 言うまでもありませんが、ショットは、クラブヘッドと球の衝突という単純な物理現象です。だから、Sスウィングでは、クラブヘッドがどのように球に当たっているか、という「クラブの動き」を中心にスウィングを考えます。肩を回そ