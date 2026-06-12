子どもの脳は「3つの脳」でできている 脳は3つの役割に分かれている 脳というと、ひとりにひとつあるもの、というイメージが強いかもしれません。ただ、働きごとに見ていくと、脳は3つの種類に分けることができます。それが「からだの脳」「おりこうさんの脳」「こころの脳」です。それぞれが担っている役割は異なり、育ち方にも決まった順番があります。 まず土台になるのが、「からだの脳」です。これは0～