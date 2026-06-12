福岡県内は梅雨の中休みとなり、日中は青空が広がりました。注意したいのが、紫外線です。対策が必要なのは肌だけではありません。 ■八木菜月アナウンサー「天神駅前に来ています。日差しが強く降り注いでいますが、皆さん、どんな紫外線対策をされているのでしょうか。」■街の人Q.6月ですが、日差しは気になりますか？「3月くらいから（気になっている）。アレルギーで、紫外線に当たると顔が赤くなるんです。