日本代表主将のＭＦ遠藤航が１１日（日本時間１２日）、負傷のためＷ杯メンバーから離脱した。今年２月に手術を受けた左足の状態が悪化し、初戦のオランダ戦３日前に無念の決断となった。遠藤は自身のＸ（旧ツイッター）で「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退を表明した。Ｗ杯開幕戦、メキシコ―南アフリカのキックオフ直前に飛び込んできた遠藤離脱の一報は世界にも衝撃を与えた