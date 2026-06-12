ゆずが歌い、ゆづが舞う！疲れた心が洗われるような、包まれるような、励まされるような、そんな時間を過ごしました。6月11日、東日本大震災から15年と3ヶ月を経たタイミングで公開された、ゆず×羽生結弦氏のコラボレーションによる震災伝承ソング「幾重」のスペシャルプログラムを見たのです。これまで幾度もこの震災を思って舞ってきた羽生氏ですが、またひとつ思いを重ねるようなプログラムが形を成し、いつかこの目で見たいも