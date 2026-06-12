男子マラソンで２１年東京五輪代表・服部勇馬＝トヨタ自動車＝の妻で中京テレビの平山雅アナウンサーが第２子女児出産を公表した。１２日までにインスタグラムを更新。「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました。４人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛（いと）おしい日々を送っています」と家族４人そろったショットなどを添えて報告した。そして「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して