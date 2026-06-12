ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。６月12日（金）深夜の放送には、『怪談をこよなく愛する御一行様』がご来館！ ©ABCテレビ 登場したのは、怪談と占いの二刀流だが、もはや怪談のほうが本業じゃないかともいわれるお笑い芸人の島田秀平と、稲川淳二さんの怪談グランプリで優勝した経験をもつ実力派、オカルト系YouTuberユニット「都市