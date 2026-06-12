台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟が、「台湾」を明示する名称に変更しました。超党派の「日華議員懇談会」は11日の総会で、「日本台湾友好議員連盟」に名称を変更することを決めました。台湾との関係を一層、強化する狙いがあるとみられ、議連の古屋会長は、「高市政権になって今がチャンスだということで決断した」と説明しました。日本台湾友好議員連盟・古屋会長：議員連盟は321名になりました。台湾と日本が揺るぎ