高市首相は１１日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油の調達について、ホルムズ海峡を経由しない代替調達が進み、「７月は前年比で約１０割の調達回復にめどがついた」と表明した。２０２８年３月末まで石油の安定供給が可能になるとの見通しも示し、日本の原油確保を強調したが、ホルムズ海峡を通らないルートで輸送費が高くなるため、国内の石油製品の価格上昇は避けられない見通しだ。日本は輸入原油の