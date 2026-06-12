◇ナ・リーグカブス9−3ロッキーズ（2026年6月11日デンバー）敵地で観戦している多くのカブスファンが大熱狂した。カブスの鈴木誠也外野手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのロッキーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。0−1の4回1死満塁第2打席で、相手先発フェルトナーから5戦ぶりの逆転10号満塁アーチを放った。結果は4打数1安打、1本塁打、4打点でチームは9−3の大勝。4打点も今季初で、貯金を再び1とした。バット