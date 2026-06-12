男性に包丁のようなものを突き付け、ネックレスを奪った疑いなどで男ら7人が逮捕されました。荒井秀斗容疑者（20）ら7人は、男性（当時19）に包丁のようなものを突き付け、ネックレスを奪った疑いが持たれています。荒井容疑者らは男性とトラブルになり車に監禁したほか、全裸にさせて金銭を要求していました。