本日6月12日（金）、長嶋一茂と高橋茂雄（サバンナ）が路線バスを使って自由気ままな珍道中を繰り広げる人気企画『ザワつく！路線バスで寄り道の旅』の最新作が放送される。今回は、DAIGO、宮川大輔、朝日奈央という豪華メンバーをゲストに迎え、合計“創業1000年”を目指して東京・下町の老舗をめぐる「大人の社会科見学」に出発。日本が世界に誇る伝統工芸が続々登場するほか、老舗グルメもたっぷり満喫する。まず一行が向かった