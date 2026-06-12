6月27日21時よりフジテレビ系で放送される『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』。新作短編4本のうちの1作品『おじさんになりたい』にて、永尾柚乃と松尾諭がダブル主演を務めることが発表された。 参考：泉谷星奈、倉田瑛茉、竹澤咲子、永尾柚乃“次の芦田愛菜”となる天才子役たち 『世にも奇妙な物語』は、ストーリーテラーのタモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ。19