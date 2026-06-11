血便が出た場合、どのように対応すれば良いのでしょうか? 血便の様子を記録しておくことや、受診する科について知っておくことが重要です。血便が見られた場合にどうすべきか、適切な対処法について「高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科」の小田木先生にお話を伺いました。 監修医師：小田木 勲（高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科） 2002年東京慈恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学内視鏡科および消化器・