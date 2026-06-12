開催：2026.6.12 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 3 - 9 [カブス] MLBの試合が12日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとカブスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。 3回裏、9番 ブレット・サリバン 2球目を打ってライトスタンドへのホームラ