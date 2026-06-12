職場にいる「仕事ができない人」のChatGPTの習慣とは？仕事を頑張っているのに、なぜか評価されない。そう感じたことはないだろうか。815社・17万人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏は、「評価とは、仕事の結果ではなく、日々の習慣によって積み上げられた“信頼”によって決まります」と言う。たとえば「AIの使い方」。効率重視の人ほど、「なんでもAIに聞いて、その回答を活かす」ことが良いと考えがちだが、越川氏はそ