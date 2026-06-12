北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて調整の最終段階に入っていた日本代表に、衝撃の事態が起こった。現地６月11日、日本サッカー協会は、主将のMF遠藤航の怪我による離脱、DF板倉滉の新キャプテン就任、そしてFW町野修斗の追加招集を発表した。練習後、取材に応じた10番の堂安律は「もちろん悲しかった」と、胸中を語った。「彼がこのチームのキャプテンであることは全員が認めていたし、僕も滉君もキャプテンマー