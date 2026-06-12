近年のビジネスシーンでは、AIの活用が急務となっている。しかしAIに思考を丸投げしている人は、「仕事ができない」と思われてもしかたがない。一方で、AIを駆使して仕事の質を上げ、評価されている人もいる。その差は「AIに考えてもらう」か「AIを使って考える」かの違いにある。そのためのコツを教えてくれるのが、書籍『AIを使って考えるための全技術』だ。グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以