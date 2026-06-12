娘がスマホを1日10時間も使用していることを知る母親【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載中。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれ、娘の特性から「ADHDなのでは？」と疑い始めたという。今回は本作の38〜44話までをお届けするとともに、作者に娘が1日10時間もスマホを使用していた当時の心境などについてもインタビューした。38-4サユミは