秋田市は、日本海に面した豊かな自然と、城下町としての顔をあわせ持つ東北有数の観光都市だ。久保田城跡の千秋公園や、四季折々の景観が楽しめる太平山地など見どころが点在。しかし何と言っても外せないのが、きりたんぽ鍋や稲庭うどん、ハタハタ料理といった郷土グルメの存在。観光と食の両面で楽しめるのが秋田市の魅力である。【写真】5階のカップルベンチからの景観は一見の価値あり！そんな秋田市のシンボル的存在となって