中国で非正規雇用など柔軟な働き方をするフレキシブルワーカーが3億人を突破したと報じられたことについて、香港メディアの香港01は9日、「この想像を超える数字はどんな問題を示しているのか」との論評記事を掲載した。記事は、首都経済貿易大学と中国就業促進会が共同で設立した「中国新就業形態研究センター」が最近発表した報告書で、中国のフレキシブルワーカーが3億人を突破したことが分かったと言及。同報告は2024〜25年の